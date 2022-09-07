«Аякс» — «Рейнджерс»: прогноз Тимура Журавеля на встречу Лиги чемпионов

Спортивный журналист, профессиональный комментатор Тимур Журавель дал прогноз на матч «Аякс» — «Рейнджерс» в рамках 1-го тура Лиги чемпионов сезона-2022/2023.



Ставка: ТБ 2.5 за 1.50.



«Рейнджерс» впервые после некоторого перерыва снова попал в основную сетку Лиги чемпионов.



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В квалификации шотландцы обыграли ПСВ – заклятого врага «Аякса». Полагаю, что «Рейнджерс» бросят «Аяксу» вызов.



У «Аякса» в чемпионате пять побед в пяти матчах. Как бы это банально ни звучало, но отряд не заметил потери бойца, причём их ушло много, включая тренера. Несмотря на это, всё у «Аякса» хорошо.



Обе команды в хорошей форме, настроены на футбол в атаку. Думаю, что «Аякс» и «Рейнджерс» выдадут верховой матч. Моя ставка – тотал больше 2.5», — сказал Журавель.



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