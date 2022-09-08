ПСВ — «Будё-Глимт»: букмекеры назвали шансы Хайкина не пропустить в матче Лиги Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт». Начало игры запланировано на 19:45 мск.

Ещё больше прогнозов на матчи Лиги Европы — здесь.

Основным вратарём действующего чемпиона Норвегии является россиянин Никита Хайкин.

Явным фаворитом считается клуб из Эйндховена: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.38. Успех норвежцев оценён в 7.73. Ставки на ничью принимаются за 6.20.

Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.

Если забьют футболисты ПСВ, сыграет коэффициент 1.06. Если хозяева не смогут отличиться, зайдёт коэффициент 9.20. Это примерно 10% вероятности.

Гол «Будё-Глимт» оценён коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.

10 лучших экспрессов на сегодня.

Результаты всех матчей Лиги чемпионов 7 сентября.



Карпин объяснил, почему не вызвал Дзюбу в сборную России.



«Ливерпуль» в третий раз подряд проиграл «Наполи» в Италии.

Кавазашвили рассказал, чем Селихов лучше Максименко.



Тарасов: Баринов мучается в «Локомотиве».