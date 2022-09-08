ПСВ — «Будё-Глимт»: букмекеры назвали шансы Хайкина не пропустить в матче Лиги Европы

8 сентября состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы ПСВ — «Будё-Глимт». Начало игры запланировано на 19:45 мск.
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Основным вратарём действующего чемпиона Норвегии является россиянин Никита Хайкин.
Явным фаворитом считается клуб из Эйндховена: поставить на победу голландцев можно с коэффициентом 1.38. Успех норвежцев оценён в 7.73. Ставки на ничью принимаются за 6.20.
Аналитики ждут большого количества голов: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.53, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.70.
Если забьют футболисты ПСВ, сыграет коэффициент 1.06. Если хозяева не смогут отличиться, зайдёт коэффициент 9.20. Это примерно 10% вероятности.
Гол «Будё-Глимт» оценён коэффициентом 1.58. Поставить на «обе забьют» можно за 1.73.
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