Представляем вашему вниманию прогноз на матч Лиги Европы «Црвена Звезда» – «Монако» от авторов Betassist. Встреча состоится в Сербии 8 сентября.

Ставки: «Црвена Звезда» не проиграет за 1.72, обе забьют за 1.65.

То, что «Црвена Звезда» не пробилась в групповой этап Лиги чемпионов, можно списать на несчастный случай. И этот несчастный случай – автогол Милана Павкова на последней минуте ответного матча с чемпионом Израиля, который лишил сербов надежд на продолжение борьбы.

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Говорить о силе «Црвены Звезды» на фоне «Монако» сложно, ведь в квалификации чемпиону Сербии противостояли команды из Армении и Израиля. Но, оглядываясь назад, можно отметить тенденцию, что стадион «Райко Митич» – счастливый для команды в еврокубках.

С 2020 года лишь датскому «Мидтьюлланну» посчастливилось увезти отсюда победу. Остальные 13 матчей принесли сербским болельщикам девять побед и четыре ничьих. Это не просто солидные, а по-настоящему авторитетные показатели! И ведь нельзя сказать, что среди соперников были сплошь европейские карлики. Вовсе нет.



Здесь были биты бельгийский «Гент» (2:1), португальская «Брага» (2:1) и шотландский «Рейнджерс», а итальянский «Милан» смог увезти только ничью (2:2). «Монако» выглядит подходящим соперником, чтобы продолжить приятную тенденцию.

Во-первых, команда часто теряет очки в чемпионате Франции – две победы, две ничьих и два поражения. А во-вторых, в минувшее воскресенье Александр Головин и компания оставили много сил и эмоций в победном дерби лазурного берега с «Ниццей». Настроиться на второй подряд горячий приём будет сложновато. Поставить на то, что хозяева не проиграют, можно за 1.72.



При этом в семи из восьми матчей сезона с участием «Монако» забивали обе команды. Пять последних матчей подряд с участием «Црвены Звезды» тоже не обходились без голов в обе стороны. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

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