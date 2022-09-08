«Интер» — «Бавария»: результат матча Лиги чемпионов, кто выиграл, какой счёт, кто забил

На стадионе «Джузеппе Меацца – Сан Сиро» «Интер» потерпел поражение от «Баварии» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

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Немецкий клуб одержал победу со счётом 2:0. Подопечные Юлиана Нагельсмана забили по одному голу в каждом из таймов.



Мюнхенцы с первых минут завладели инициативой и стали создавать опасные моменты. В середине первого тайма Лерой Зане открыл счёт. «Интер» попытался высоко прессинговать «Баварию», после чего последовал заброс на Зане, который вышел один на один с голкипером соперника и отправил мяч в ворота.

На 66-й минуте Данило Д’Амброзио срезал мяч в собственные ворота. После многоходовки он пытался прервать передачу вдоль ворот, но сыграл неудачно. В оставшееся время счёт не изменился.

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