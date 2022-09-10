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«Сочи» — «Динамо»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил

«Сочи» — «Динамо»: результат матча РПЛ, кто победил, какой счёт, кто забил
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«Сочи» обыграл «Динамо» в матче 9-го тура РПЛ. Игра состоялась в Сочи на стадионе «Фишт».

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На матче работала бригада во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга. Итоговый счёт — 2:1.

На 6-й минуте счёт открыл нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе, откликнувшийся на передачу Никиты Бурмистрова. Спустя четыре минуты отличился полузащитник Кристиан Нобоа, забивший свой cедьмой мяч в девяти матчах РПЛ: Мелкадзе выполнил передачу на Макарчука, тот мягко переправил мяч на Нобоа, а Кристиан ворвался в штрафную и из её центральной части технично пробил низом под штангу.

На 40-й минуте отличился Денис Макаров, обокравший завозившегося с мячом Сослана Джанаева. Бело-голубые имели ещё несколько моментов, но уйти от поражения не сумели.

«Сочи» набрал 16 очков и вышел на четвёртую строчку турнирной таблицы РПЛ, сместив на одну позицию «Динамо» с таким же количеством очков.

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