Каспер Рууд — Карлос Алькарас: прогноз Ильи Родина на матч финала US Open

Профессиональный каппер Илья Родин дал прогноз на финальный матч US Open Каспер Рууд — Карлос Алькарас.

Ставка: тотал больше 38 геймов за 1.63.

«У меня одно мнение по этому матчу — борьба. Нет уверенности, что титул возьмёт Алькарас, зато есть ощущение, что вряд ли матч пройдёт в три сета, минимум четыре, а может, и все пять сетов ребята сыграют. В общем, если рассматривать данный матч в ракурсе интуиции, то хочется насладиться высококачественным теннисом в исполнении обоих теннисистов как можно больше.

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Перейдём к холодным статистическим показателям. Если сравнивать финалистов по основным статистическим цифрам, то нет никакой целостной картины. Каспер лучше играет на подаче, Карлос – на приёме, одинаково подают навылет, равное количество двойных, равное количество брейков и одинаковые показатели на брейк-пойнтах.

Как видите, по статистике тоже равенство. Единственное, что нравится у Карлоса и не нравится у Рууда, это баланс виннерсов к невынужденным. У Алькараса этот баланс значительно выше.

Подытожим. Интуиция на стороне борьбы, может, с небольшим преимуществом Алькараса. Статистика абсолютно равная, может, с небольшим преимуществом Алькараса. Ставка на общий тотал больше напрашивается сама собой».

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