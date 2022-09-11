Экспресс на 11 сентября с коэффициентом 10.6: «Зенит» опять лучший, «Реал» готовится к ЛЧ

Сегодня, 11 сентября, пройдут матчи 9-го тура Российской Премьер-Лиги, 5-го тура испанской Примеры, а также другие встречи топовых европейских чемпионатов. Представляем вашему вниманию рабочий экспресс на лучшие матчи воскресенья.

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Прогноз на матч испанской Примеры «Реал» — «Мальорка» 11 сентября

«Реал» принимает «Мальорку» между двумя матчами Лиги чемпионов, которые позволят «сливочным» сделать серьёзный шаг в сторону выхода из группы. «Селтик» уже повержен, игра с «Лейпцигом» вряд ли будет сложнее, да и сама группа у мадридцев очень простая. Вряд ли они будут сильно экономить силы в Примере, пока идёт групповой этап. Правда, некоторые испанские издания пишут, что Анчелотти всё равно запланировал ротацию на матч с «Мальоркой».

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Даже при таких раскладах «Реал» остаётся явным фаворитом и не должен здесь терять очки. «Мальорка» неплохо начала, проиграв всего один матч из четырёх, но по игре не показывает ничего особенного. Балеарцы выиграли последний выездной матч, но сравнивать встречи с «Райо» и «Реалом» просто нет смысла. Тут «Мальорка» и близко не получит таких же шансов на успех.



Весьма вероятно, что гости вообще уедут без забитого мяча. Оборона «Реала» пропускала пока в каждом матче Примеры, но три из них были выездными, а в четвёртом «сливочным» противостоял мощный «Бетис». Пора бы «Реалу» выиграть и всухую. Сделать ставку на «обе забьют — нет» можно с коэффициентом 2.25.

Прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Оренбург» 11 сентября

«Зенит» продолжает возглавлять турнирную таблицу, выйдя на серию из пяти побед. Питерцы ещё не уступали, а оступились только дважды, сыграв вничью с «Химками» и «Ахматом» на выезде. Дома они уверенно обыграли всех соперников, кроме ЦСКА, который смог оказать хоть какое-то сопротивление чемпиону.

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«Оренбург» проиграл все пять выездных матчей в новом сезоне — четыре в РПЛ и один в Кубке России. Причём только «Ростов» обыграл «Оренбург» минимально, все остальные соперники с ними разделались уверенно. В прошлом туре «Оренбург» без проблем обыграл «Химки». Но тут и соперник был в убогом состоянии, и матч был домашний, а дома «Оренбург» всегда играл лучше, чем на выезде.



В гостях у «Зенита» шансы на успех для «Оренбурга» минимальны. Тут и слабая игра «Оренбурга» на выезде, и его потери, и общая разница в набранной форме между чемпионом и обычным середнячком лиги. Скорее всего, «Оренбург» здесь не ждёт ничего, кроме разгрома. Заключить пари на победу петербуржцев с форой (-2.5) можно за 2.05.

Прогноз на матч РПЛ «Факел» — «Локомотив» 11 сентября

В этом матче ещё недавно интриг по результату могло бы быть больше. «Факел» хоть далеко и не хватал звёзд с неба, но был крепкой командой нижней части таблицы, которой часто просто не везло. Многие эксперты по ходу этого сезона хвалили воронежскую команду за неплохую организацию обороны с поправкой на уровень возможностей, а также качественную игру при стандартных положениях. Однако для достижения результата этого мало. «Факел» был одним из трёх клубов чемпионата, кто до сих пор не добился ни одной победы.

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В итоге после очередного поражения руководство «огнеопасных» решило расстаться с главным тренером Олегом Василенко. Правильное ли это решение, покажет лишь время, но теперь от «Факела» сложнее ждать осмысленной игры в матче с одним из фаворитов.

Для «Локомотива» же данная встреча и вовсе прекрасная возможность вернуться на победный путь. Ведь после трёх матчей без поражений и шального хет-трика Ивана Игнатьева железнодорожники снова проигрывают – вылет из Кубка от «Пари НН» и лишь один гол с пенальти от Антона Миранчука с «Ахматом» (1:2) не требуют комментариев.



У московской команды всё ещё есть проблемы с развитием атак и реализация не на должном уровне, с августа они всего дважды забили больше одного гола. Но в Воронеже от них ждут большего. «Факел» в девяти играх этого сезона только дважды смог не пропустить в свои ворота больше одного мяча. Возьмём победу «Локомотива» с коэффициентом 2.30.

Экспресс на топовые матчи игрового дня 11 сентября 2022 года

Ставка 1: обе забьют — нет с коэффициентом 2.25 в матче Ла Лиги «Реал» — «Мальорка».

Ставка 2: победа «Зенита» над «Оренбургом» с форой (-2.5) с коэффициентом 2.05.

Ставка 3: победа «Локомотива» над «Факелом» с коэффициентом 2.30.

Общий коэффициент: 2.25 х 2.05 х 2.30 = 10.60.

Ещё большие рабочих экспрессов на главные матчи дня — здесь.