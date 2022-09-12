«Ференцварош» — «Кишварда»: результат матча чемпионата Венгрии, кто победил, какой счёт

«Ференцварош», возглавляемый российским специалистом Станиславом Черчесовым, разгромил «Кишварду» в матче 8-го тура чемпионата Венгрии.
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Встреча проходила в Будапеште на стадионе «Гроупама Арена». Итоговый счёт — 3:0 в пользу действующего чемпиона Венгрии.
На исходе получаса игры Райан Ммаэ сумел реализовать 11-метровый удар. На 63-й минуте он же оформил дубль. На 72-й минуте встречи Сами Ммаэ довёл счёт до разгромного.
После шести матчей «Ференцварош» продолжает возглавлять турнирную таблицу чемпионата Венгрии, имея в активе 18 набранных очков. У клуба две игры в запасе по сравнению с ближайшими конкурентами.
«Кишварда», которая идёт на второй строчке, имеет в активе 14 баллов после восьми матчей.
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