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«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани 21 сентября

«Ак Барс» — «Спартак»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ в Казани 21 сентября
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Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Ак Барс» — «Спартак».

Ставка: победа «Ак Барса» с форой (-1.5) за 2.00.

«Кажется, в этом матче всё яснее ясного. «Ак Барс» проснулся, ещё не разогнался до полной скорости, но и нынешней хватает на то, чтобы щёлкать соперников уровня «Спартака» как семечки. Причём что дома, что в гостях. «Спартак» же идёт противоположным курсом: неплохо стартовав, он свалился, и вот уже налицо трёхматчевая серия из сплошных поражений, четыре проигранных матча из пяти последних и одна заброшенная шайба в среднем за матч. Какие с такой результативностью могут быть результаты?!

Прогноз на матч «Ак Барс» — «Спартак» с коэффициентом 3.01.

А ещё эти же самые соперники встречались в предыдущем туре, и в Москве красно-белые снова наиграли на одну шайбу, тогда как «Ак Барс», не сильно перенапрягаясь, забросил четыре. Теперь соперникам играть на «Татнефть-Арене», где климат будет отнюдь не спартаковским.

В принципе, не победить «Ак Барс» может лишь по собственной вине, с прохладцей отнесясь к сопернику. Такие случаи не редкость, когда в первом из спаренных матчей победа достаётся достаточно легко. Но у Олега Знарка полным-полно способов этого избежать, и главным и самым действенным из них является перетряска состава. Лавка у казанцев длинная, пару звеньев можно поменять легко, чтобы выпустить на лёд тех, кому есть что доказывать и которые по определению не будут кататься на прямых ногах.

В общем, как ни крути, но ничего хорошего для «Спартака» в предстоящем матче предсказать невозможно. Домашняя победа «Ак Барса», спокойная, рутинная, «в рабочем порядке», в основное время и с преимуществом от двух шайб и более», — сказал Лебедев.

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