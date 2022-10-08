«Челси» — «Вулверхэмптон»: ставка Романа Павлюченко на матч АПЛ 8 октября 2022 года

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко сделал прогноз на матч АПЛ «Челси» — «Вулверхэмптон».

Ставка: победа «Челси» с форой (-1.5) за 2.20.

«Челси» хотя и не отличается особой стабильностью на старте сезона, но имеет очень качественный состав и довольно успешно проводит осеннюю часть первенства.

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«Синие» не без сложностей, но смогли одержать две победы в лондонских дерби с «Вест Хэмом» и «Кристал Пэлас», а в матче Лиги чемпионов с «Миланом» и вовсе смотрелись практически эталонно по всем линиям. Видно, что лондонцы набирают обороты и уже близки к своим привычным кондициям.

В отношении «Вулверхэмптона» сложно высказаться в позитивном ключе. Команда явно провалила старт сезона в АПЛ, имеет катастрофические проблемы с креативом и реализацией, по делу плетётся в зоне вылета без особых перспектив на данный момент. Да и оборона «волков» проваливается при массированных атаках соперников, часто допуская нелепые ошибки на ровном месте.

На мой взгляд, в этой паре победитель очевиден. «Челси» играет на своём поле, где всегда очень сильная поддержка, да и шансов подняться в зону Лиги чемпионов у команды немало, что лишь повысит мотивацию. Я считаю, что «волки» не смогут сопротивляться длительное время и пропустят не один раз, а вот забить в ответ может и не получиться с такими проблемами в нападении. Полагаю, что лондонцы уверенно добудут крупную победу.

Мой прогноз — фора (-1.5) на «Челси» за коэффициент 2.20».

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