Прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Трактор». Начало встречи запланировано на 17:00 мск.
Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.50.
Сейчас соперники заочно соревнуются в том, кто потеряет больше очков в неочевидных ситуациях. «Северсталь» смогла зарекомендовать себя командой, которая умеет вырывать результат в сложных ситуациях – клуб из Череповца идёт в числе лидеров по ответным голам по ходу матчей.
Экспрессы на главные события дня.
Вот только далеко не всегда это помогает хозяевам выиграть. В данный момент подопечные Андрея Разина вновь скатываются вниз по турнирной лестнице – у них четыре поражения в пяти последних матчах и лишь одна виктория над «Куньлунем» в серии буллитов.
Впрочем, «Трактор» выступает гораздо хуже, проиграв четыре последних матча подряд и не сумев обыграть даже «Куньлунь». Полуфиналист Кубка Гагарина прошлого сезона пока совсем не соответствует по игре своему уровню – челябинцы часто выходят вперёд в матчах, однако очень слабо играют на удержание, регулярно проваливаясь в концовках периодов.
В первом матче сезона «Трактор» уже проигрывал «Северстали» (2:4) дома, и с тех пор команда Анвара Гатиятулина существенного прогресса не добилась – в атаке не хватает мощи, Антон Бурдасов не всегда получает необходимую поддержку от партнёров, и больше двух шайб гости не забрасывали уже шесть встреч подряд.
Однако «Северсталь» не славится игрой в обороне, редко пропуская меньше трёх голов. Поэтому можно предположить, что в третьем очном матче подряд команды пробьют тотал в 5.5 шайбы – этот вариант можно рассмотреть с коэффициентом 2.50.
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