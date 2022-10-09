«Северсталь» — «Трактор»: прогноз Максима Лебедева на матч КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Северсталь» — «Трактор».

Ставка: «Трактор» не проиграет за 1.74.

«Обе команды находятся вне зоны плей-офф в своих конференциях, для чего при нынешнем количестве команд в лиге ещё надо постараться. Более того, «Трактор» заменил «Нефтехимик», и теперь именно челябинцы лежат на дне Восточной конференции. А после того как потерпели четвёртое поражение кряду, можно сказать, что лежат лицом вниз.

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Иными словами, по окончании рассматриваемого нами матча, перед кем-то зажжётся лучик надежды, а кто-то продолжит пробивать дно.

Сравнивать игру соперников не представляется возможным из-за практически полного её отсутствия. Вместо игры команды мучаются на льду. Конечно, ни в коем случае нельзя сказать, что в предыдущих матчах, что «Северсталь», что «Трактор» выглядели совсем уж отвратительно.

Где-то что-то получалось, но цельной картины, позволяющей принести результат, пока не наблюдается. С точки зрения личностной вкусовщины, «Северсталь», на мой взгляд, выглядит чуть получше, плюс играет дома.

А вот статистика личных встреч, безусловно, на стороне «Трактора». Из десяти последних междусобойчиков, состоявшихся в Череповце в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, челябинцы выиграли семь матчей.

Поскольку в прогнозе больше хвататься не за что, пляшу от статистики как от печки. И прогнозирую, что «Трактор» в Череповце наберёт минимум одно очко. Что там будет с максимумом и кто чего ещё наберёт, напрямую зависит от количества игровых проблем, которых сейчас у обеих команд хватает».

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