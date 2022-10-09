«Амур» — ЦСКА: прогноз на матч КХЛ с коэффициентом 2.80

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Амур» — ЦСКА. Начало встречи запланировано на 12:00 мск.

Ставка: тотал больше 5.5 шайбы за 2.80.

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«Амур» выдаёт максимум из своих скромных возможностей. На домашней арене команда старается за счёт боевитости усложнить задачу сопернику. Классные клубы быстрыми передачами в комбинационной игре регулярно ловят «тигров» в силки. Им удалось выиграть в основное время всего лишь в одном матче из десяти последних.

Армейцы нестабильны, что особенно хорошо просматривается на фоне их выездного календаря. Четыре победы в основное время плюс одна виктория в овертайме. Такой багаж обладателя действующего Кубка Гагарина настораживает. В первом выездном матче с «адмиралами» ЦСКА был надёжен, скуп на эмоции и выиграл (4:1).

Стоит учесть, что в трёх последних очных матчах в Хабаровске соперники забросили совместными усилиями минимум шесть шайб. Рекомендуем ставку на тотал больше 5.5 шайбы за 2.80.

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