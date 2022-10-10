«Амур» — ЦСКА: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ в Хабаровске

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев сделал ставку на матч КХЛ «Амур» – ЦСКА.
Ставка: ТБ 4.5 за 1.82.
«Амбиции «Амура» по скорому превращению в клуб-обладатель Кубка Гагарина – главный хоккейный анекдот этого сезона. На словах хабаровчане уже чемпионы, на деле – команда ВХЛ. Неслучайно за последний месяц они не сумели победить никого, кроме ХК «Сочи».
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У ЦСКА тоже хватает проблем и недостатков. Но разрыв в мастерстве слишком велик – столь слабых соперников, как «Амур», армейцы обыгрывают без проблем. Победят они и в Хабаровске. Серия, в которой «Амур» пропускает не меньше трёх, длится уже две недели, да и у гостей надёжная игра обороны этой осенью наблюдается редко. Хоккей точно будет результативным. Так что ставим на тотал больше 4.5», — сказал Плющев.
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