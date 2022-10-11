Прогноз на матч «Сибирь» — «Адмирал» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч КХЛ «Сибирь» — «Адмирал».
Ставка: «Сибирь» победит за 1.83.
Новосибирская «Сибирь» располагает весьма достойным составом, особенно в линии обороны. За счёт силовой борьбы они максимально вычищают пятачок, оставляя соперникам реальные шансы рассчитывать на удачный бросок только с дистанции.
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А в воротах – Красоткин с его чудесной статистикой. Всё хорошо, если бы не одно «но» — процент реализации моментов нападающими вызывает раздражение тренерского штаба. Отсюда серия из трёх поражений подряд всего с шестью пропущенными шайбами.
«Адмирал» тоже пляшет от печки. Только из-за разницы в исполнителях страдает набор очков. Три победных овертайма остались в активе «моряков» за последние десять матчей регулярного чемпионата. Тем не менее с ЦСКА «Адмирал» начал крайне резво, видимо, решив порадовать свою публику перед выездом.
Но яркий первый период завершился тремя заброшенными шайбами, правда, подопечные Тамбиева записали на свой счёт всего одну. В общем, снова поражение. На этот раз — 1:4.
Нынешняя форма гостей не позволит сломать защитные порядки «снеговиков». Те, в свою очередь, должны продавить свою ухудшенную копию. Пять побед в последних семи встречах в Новосибирске — серьёзный аргумент в пользу ставки «победа «Сибири» за 1.83.
Любителей сыграть на высоких коэффициентах, возможно, заинтересует ставка «первый период тотал больше 2» за 5.00. «Сибири» пора разозлиться после недавних неудач.
Экспресс с коэффициентом 7.63.
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