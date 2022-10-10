«Автомобилист» — «Торпедо». Ларионову вновь поможет нижегородская малина

11 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо». Начало встречи — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают небольшое предпочтение хозяевам. Поставить на победу екатеринбуржцев в основное время можно с коэффициентом 1.93. На победу нижегородцев эксперты предлагают коэффициент 3.30.

Прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» 11 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч КХЛ «Автомобилист» — «Торпедо» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80. Ничья в основное время доступна в букмекерских конторах с коэффициентом 4.30. Поставить на гол на первой минуте встречи можно за коэффициент 11.50.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Автомобилист» Екатеринбург — «Торпедо» Нижний Новгород (11.10.2022)

На 11 октября в Континентальной хоккейной лиге запланировано шесть встреч регулярного чемпионата. Отдельное внимание стоит уделить матчу екатеринбургского «Автомобилиста» и нижегородского «Торпедо». Игра пройдёт на льду стадиона «Уралец» в Екатеринбурге, а первое вбрасывание состоится в 17:00 мск.

«Автомобилист» сейчас находится на первой строчке в Восточной конференции с 23 очками в 16 встречах. Положение шаткое, ведь в спину дышит «Металлург» с 22 очками. Накануне же екатеринбуржцы на выезде проиграли «Нефтехимику» — 3:4, а до этого дважды обыграли подопечных Олега Знарка — 5:4 ОТ и 2:1 ОТ.

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«Торпедо» же расположилось на третьей строчке в Западной конференции с 21 очком в 15 встречах. Накануне клуб обыграл дома минское «Динамо» (5:2), вернув должок за недавнее поражение. Дома одержал победу над «Ак Барсом» (3:1). Увы, теперь снова команде предстоит гостевая серия из четырёх встреч.



Интересным оказался момент на пресс-конференции после победы «Торпедо» над минчанами. Игорь Ларионов ел малину и говорил о её целебных свойствах. По словам тренера нижегородцев, она помогает снять стресс и поднять тонус. Неужели настоящая сила Профессора и его подопечных в дарах природы?

При этом сразу вспоминается, что «Авто» после хорошего старта в сентябре начинал зачастую сдуваться поздней осенью. Как раз сейчас у клуба есть проблемы с травмированными игроками. Сразу пять хоккеистов в лазарете, среди них Стефан Да Коста и Широков из первого звена. Также пока не видно защитника Блэкера с прошлого сезона.

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У гостей же травмированных нет, особых проблем по игре тоже не наблюдается. Плюс у «Торпедо» хорошая разность забитых и пропущенных — 49-34, у «Автомобилиста» — 57-45. В защите у гостей дела обстоят чуть лучше, но с результативностью соперники вообще проблем не имеют.

Тем более что «Авто» дома зачастую забрасывает по четыре шайбы. Однако в последних пяти встречах в Екатеринбурге у гостей четыре победы, из которых лишь две в основное время. Для хозяев такой соперник был всегда неудобен, так ещё усиление тренерского штаба и новая тактика Игоря Ларионова ставят их в более неудобное положение.



Поэтому мы бы сейчас попробовали взять ставку на то, что «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 3.50. Коэффициент большой, но у гостей нет явных проблем с составом, и по игре вопросов не имеется. Хозяева потеряли важных игроков и зачастую проваливаются в октябре, плюс статистика домашних игр с соперником не на их стороне.

Хотя у соперника октябрь будет трудным, ведь предстоит играть с мастодонтами КХЛ. Однако сейчас, на наш взгляд, рискнуть можно. У Игоря Ларионова отменные тактика и состав. Хоть «Автомобилист» и лидирует на Востоке, но пока там у многих команд не получается показывать хороший уровень игры. На Западе же всё куда сложнее.

«Автомобилист» — «Торпедо»: прогноз и ставка на матч КХЛ 11 октября 2022 года

Соперники показывают отменный хоккей, но у хозяев есть проблемы с составом. У гостей же трудности отсутствуют. Зато оппоненты показывают хорошую результативность. Плюс в Екатеринбурге гости пока имеют весомый перевес по победам. Пока остановимся на комбинированной ставке на гостей.



Ставка: «Торпедо» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.98.

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