«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Дании

Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити».



Ставка: гол Мареза за 2.65.



«Думаю, здесь можно сделать персональную ставку и посмотреть не только на Эрлинга и Фодена, но и на Рияда Мареза.



10 лучших прогнозов на матчи дня.



«Копенгаген» – команда слабейшая. За три матча пока не забила ничего, и вряд ли что-то экстраординарное случится в Дании.



Я думаю, что здесь будет очень комфортная победа «Сити» с большой ротацией.



Но Марез – это человек, который забивает в последних матчах подряд. В ЛЧ отличается достаточно регулярно. Поэтому думаю, что у него будет большой шанс, и он обязательно забьёт гол», — сказал Казанский.



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