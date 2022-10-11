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«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Дании

«Копенгаген» — «Манчестер Сити»: прогноз Дениса Казанского на матч Лиги чемпионов в Дании
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Известный комментатор Денис Казанский сделал прогноз на матч «Копенгаген» – «Манчестер Сити».

Ставка: гол Мареза за 2.65.

«Думаю, здесь можно сделать персональную ставку и посмотреть не только на Эрлинга и Фодена, но и на Рияда Мареза.

10 лучших прогнозов на матчи дня.

«Копенгаген» – команда слабейшая. За три матча пока не забила ничего, и вряд ли что-то экстраординарное случится в Дании.

Я думаю, что здесь будет очень комфортная победа «Сити» с большой ротацией.

Но Марез – это человек, который забивает в последних матчах подряд. В ЛЧ отличается достаточно регулярно. Поэтому думаю, что у него будет большой шанс, и он обязательно забьёт гол», — сказал Казанский.

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