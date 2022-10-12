Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон», который состоится 13 октября.

Ставка: победа «Вашингтона» за 2.21.

Новый сезон «Вашингтон» начинает с новыми надеждами. И связаны они не только с Александром Овечкиным, за рекордами которого следят любители хоккея вне зависимости от страны, но и с новой вратарской линией. Теперь за последний рубеж будут отвечать Дарси Кемпер и Чарли Линдгрен. Кемпер переехал в столицу из чемпионского «Колорадо», так что это однозначно усиление.

Экспресс с коэффициентом 13.50.

Из шести предсезонных матчей «Вашингтон» только одну встречу проиграл в основное время. Но стоит отметить, что Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали активную подготовку к сезону лишь в двух последних матчах.

На счету Овечкина две шайбы и один ассист. У Кузнецова две результативные передачи. Оба матча «Вашингтон» выиграл – 4:2 у «Детройта» и 4:3 после овертайма у «Коламбуса».



У «Бостона» три победы и три поражения в предсезонных матчах. Стоит отметить, что две последние «генеральные репетиции» также выдались весьма результативными – победа 5:4 над «Рейнджерс» и поражение 3:5 от «Нью-Джерси».



Зрители вправе ожидать зрелища и от предстоящей встречи. «Вашингтон» играет дома после классно проведённой предсезонки, состояние рабочее. Игрокам стало более спокойно за последний рубеж, а Александр Овечкин забивает с первого же появления на льду после отпуска. «Столичные» должны забирать этот матч.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Прогноз на матч «Колорадо» — «Чикаго» с коэффициентом 7.70.

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Прогноз на матч «Монреаль» — «Торонто» с коэффициентом 3.80.

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Прогноз на матч «Авангард» — «Амур» с коэффициентом 2.45.