Прогноз на матч «Вашингтон» — «Бостон» от «Чемпионата»

Авторы Betassist подготовили прогноз на матч НХЛ «Вашингтон» — «Бостон», который состоится 13 октября.
Ставка: победа «Вашингтона» за 2.21.
Новый сезон «Вашингтон» начинает с новыми надеждами. И связаны они не только с Александром Овечкиным, за рекордами которого следят любители хоккея вне зависимости от страны, но и с новой вратарской линией. Теперь за последний рубеж будут отвечать Дарси Кемпер и Чарли Линдгрен. Кемпер переехал в столицу из чемпионского «Колорадо», так что это однозначно усиление.
Экспресс с коэффициентом 13.50.
Из шести предсезонных матчей «Вашингтон» только одну встречу проиграл в основное время. Но стоит отметить, что Александр Овечкин и Евгений Кузнецов начали активную подготовку к сезону лишь в двух последних матчах.
На счету Овечкина две шайбы и один ассист. У Кузнецова две результативные передачи. Оба матча «Вашингтон» выиграл – 4:2 у «Детройта» и 4:3 после овертайма у «Коламбуса».
У «Бостона» три победы и три поражения в предсезонных матчах. Стоит отметить, что две последние «генеральные репетиции» также выдались весьма результативными – победа 5:4 над «Рейнджерс» и поражение 3:5 от «Нью-Джерси».
Зрители вправе ожидать зрелища и от предстоящей встречи. «Вашингтон» играет дома после классно проведённой предсезонки, состояние рабочее. Игрокам стало более спокойно за последний рубеж, а Александр Овечкин забивает с первого же появления на льду после отпуска. «Столичные» должны забирать этот матч.
10 лучших прогнозов на сегодня.
Прогноз на матч «Колорадо» — «Чикаго» с коэффициентом 7.70.
Овечкин: до сих пор не верю, что это мой 18-й сезон в НХЛ.
Прогноз на матч «Монреаль» — «Торонто» с коэффициентом 3.80.
Игроки НХЛ назвали главного фаворита Кубка Стэнли.
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