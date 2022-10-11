«Вашингтон» — «Бостон». Александр Овечкин начнёт погоню за рекордом Гретцки

13 октября состоится матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Кэпс» в основное время можно с коэффициентом 2.15, а успех «Брюинз» идёт за 2.90. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.10.

Лучшие прогнозы на главные события дня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» 13 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» — «Бостон Брюинз» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.66, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.22. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.5, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 13.5.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Вашингтон» — «Бостон» (13.10.2022)

На 13 октября в Национальной хоккейной лиге запланированы сразу шесть встреч регулярного чемпионата. Стоит особо уделить внимание матчу между «Вашингтоном» и «Бостоном», который пройдёт на льду «Кэпитал Уан-Арены» в Вашингтоне, а первое вбрасывание состоится в 2:00 мск. Александр Овечкин готов идти за рекордом.

«Вашингтон» успел провести шесть предсезонных игр перед началом сезона, где одержал четыре победы и потерпел два поражения. Накануне клуб обыграл «Коламбус» (4:3 ОТ). Александр Овечкин забросил шайбу, а Джон Карлсон сделал ассист, точно как и Евгений Кузнецов.

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Всё очень неплохо. Плюс в воротах стоял Дарси Кемпер — уже второй матч кряду. До этого он принял участие во встрече с «Детройтом» (4:2). После ухода Витека Ванечека и Ильи Самсонова он станет первым номером без вопросов. Больше вариантов у Питера Лавиолетта просто нет.



«Бостон» тоже провёл шесть предсезонных игр и одержал лишь три победы. Накануне клуб проиграл в матче с «Нью-Джерси» (3:5) — второй раз за неделю. Хотя до этого обыграл «Рейнджерс» (5:4). Стабильности нет. Однако сбрасывать со счетов такого оппонента явно не стоит. Тем более что в очных встречах зачастую гости были сильнее.

Так, за последние пять матчей в Вашингтоне «Бостон» побеждал четыре раза, из которых дважды делал это в основное время. Букмекеры отдают предпочтение хозяевам, но фактор уверенной игры гостей отменять не стоит. Тем более что к бостонцам вернулся Давид Крейчи, а также есть Давид Пастрняк, которые должны были сыграть с Тейлором Холлом, но он травмирован.

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Однако у «Вашингтона» с составом и звёздами проблем нет, да и статистика личных встреч, насчитывающая 66 игр, остаётся за ними. Так, у хозяев 41 победа, а у гостей лишь 25. И всё же мы бы пока не ставили на явную победу хозяев. Соперник силён, да и пока с вратарской линией «Кэпс» всё непонятно, но проследить стоит.



Мы бы остановились на ставке, что «Вашингтон» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 1.94. Плюс за последние 10 встреч лишь раз тотал матчей был ниже четырёх шайб. С учётом предсезонки и личных встреч это оптимальный вариант.

«Вашингтон» — «Бостон»: прогноз и ставка на матч НХЛ 13 октября 2022 года

Соперники неплохо провели предсезонку, но в очных встречах перевес на стороне хозяев. Более того, за них говорит звёздный состав, с которым сложно тягаться. К тому же Александр Овечкин мечтает побить рекорд Гретцки и настроен сделать это как можно быстрее. К счастью, напарники его в этом полностью поддерживают. Поэтому ставим без раздумий на победу «Вашингтона» и тотал больше.



Ставка: «Вашингтон» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 1.94.

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