«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз Максима Лебедева на игру НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Коламбус» — «Тампа-Бэй».
Ставка: победа «Тампы» и ТБ 5.5 за 2.89.
«Самым главным в предстоящем матче является тот факт, что никто из соперников не станет рвать себе филейную часть на британскую геральдику. Поскольку обоим играть уже на следующий день, причем сменив локацию.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Честно говоря, уже много лет пытаюсь понять сакральный смысл таких спаренных матчей в разных местах. Понимаю, когда команда дома играет два матча подряд. Сыграл, нормально выспался, утром нормально раскатился, еще отдохнул перед игрой – и к стартовому вбрасыванию ты снова, как огурчик. А тут после матча в аэропорт, пока все эти контроли-досмотры, пока долетел, а потом доехал – ночь коту под хвост. Природный график чередования сна и бодрствования – туда же. Полдня прохрючил, как полковая лошадь, а вечером выходи на лед и твори подвиги. Я понимаю, что человек привыкает ко всему, но зачем насиловать человеческий организм, когда можно спокойно обойтись и без этого? И если уж невозможно обойтись без спаренных матчей, то делать их исключительно для хозяев, не меняя локации.
Как видим, в НХЛ свои причуды, поэтому от предстоящего матча ничего особенного не ожидаем. А что ожидаем? Если верить статистике личных встреч, то гостевую победу «Тампы». Которая выиграла семь из десяти последних «междусобойчиков», состоявшихся в Коламбусе при трех ничьих в основное время и разнице шайб 36:24 в пользу, конечно же, «Тампы».
Исходя из этого, математика (и я вместе с ней) дает гостевую победу «Тампы» в основное время с тоталом, превышающем 5,5. Ну, а дальше – по накатанной. Берите эту математику за основу, наполняйте ее высоким содержанием, и пусть букмекеры бьются от горя головой об стену», — сказал Лебедев.
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