«Коламбус» — «Тампа-Бэй». Чинахов заставит нервничать Василевского

15 октября состоится матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг». Начало встречи — в 2:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они отдают предпочтение гостям. Поставить на победу «Тампы» в основное время можно с коэффициентом 2.00, а успех «Блю Джекетс» идёт за 3.20. На ничью в основное время предлагают поставить за 4.70.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» 15 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч НХЛ «Коламбус Блю Джекетс» — «Тампа-Бэй Лайтнинг» будет результативным: тотал больше 5.5 шайбы идёт за 1.48, а тотал меньше 5.5 шайбы — за 2.40. Сделать ставку на гол на первой минуте в букмекерских конторах можно с коэффициентом 10.0, а вероятность серии буллитов оценена аналитиками в 14.0.

Прогноз и анализ матча НХЛ «Коламбус» — «Тампа-Бэй» (15.10.2022)

На 15 октября в Национальной хоккейной лиге запланированы шесть встреч регулярного чемпионата. Стоит уделить особенное внимание матчу между «Коламбус Блю Джекетс» и «Тампа-Бэй Лайтнинг», который пройдёт на льду «Нейшнвайд-Арены» в Коламбусе. Первое вбрасывание состоится в 2:00 мск.

«Коламбус Блю Джекетс» уже провёл первый официальный матч на выезде в новом сезоне с «Каролиной» (1:4). Увы, ни Даниил Тарасов, который сыграл первым номером, ни Егор Чинахов, который забросил шесть шайб за предсезонку, не смогли остановить соперника.

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Единственную шайбу за гостей забросил Патрик Лайне, который неплохо отыграл прошлый сезон, и впечатление о нём сложилось другое. В целом у команды неплохой задел на этот сезон. Соперник, конечно, был тяжёлым. Тем более что «Харрикейнз» уже какой год считается одним из лидеров в борьбе за Кубок Стэнли.



«Тампа-Бэй Лайтнинг» тоже успела провести первую официальную встречу, сыграв на выезде с «Рейнджерс» (1:3). Как и ожидалось, в той дуэли основную роль сыграли голкиперы, но и не только. Увы, Никита Кучеров отметился лишь одной передачей, а Стивен Стэмкос забросил единственную шайбу за клуб, да и то в большинстве.

Андрей Василевский старался как мог. Он отразил 36 из 39 бросков по воротам, когда Игорю Шестёркину пришлось отразить всего 25 из 26. Защита хозяев тогда была чуть лучше, как и нападение. Однако это лишь первый матч, а у Джона Купера есть огромный опыт. Он способен дать правильный настрой для команды.

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Впереди ждёт столкновение двух интересных команд. Их история личных встреч насчитывает 44 матча, где у хозяев всего 16 побед, а у гостей — 28. По статистике преимущество на стороне «молний». Однако «Блю Джекетс» на предсезонных играх были хороши и дома одержали четыре победы кряду, когда соперник пережил четыре поражения на выезде подряд.

Такая статистика ставит под сомнение фактор преимущества. При этом за последние 10 игр тотал матчей был лишь два раза ниже пяти шайб. Так что с результативностью у команд в личных встречах всё неплохо. И всё же у хозяев вратарская линия чуть слабее, ведь за «Тампа-Бэй» играет сам Андрей Василевский.



Гораздо важнее открытие предсезонки в НХЛ — Егор Чинахов, выступающий за «Коламбус». За шесть матчей россиянин набрал семь очков, забросив шесть шайб и сделав одну результативную передачу. Многие называют его восходящей звездой предстоящего сезона, и поводов для этого действительно много. Сможет ли Чинахов испугать Василевского?

В любом случае победитель будет один и каждая команда постарается выложиться на максимум. В самом начале сезона у хоккеистов полно сил. И всё же мы бы попробовали взять ставку на то, что «Коламбус Блю Джекетс» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы за 2.65. Гости за последние пять игр в Коламбусе одержали лишь две победы.

«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: прогноз и ставка на предсезонный матч НХЛ 15 октября 2022 года

Соперники по-разному провели предсезонку, но в первых официальных матчах проиграли. Однако лучше сейчас смотрятся хозяева, ведь их серия побед дома впечатляет. Да и мотивации добиться успеха при своих трибунах полно, но и гостей со счетов сбрасывать не стоит. С результативностью у команд в очных встречах проблем нет. Потому проверим комбинированную ставку на «Коламбус» через тотал больше.



Ставка: «Коламбус» не проиграет и тотал больше 4.5 шайбы за 2.65.

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