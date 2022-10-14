«Филадельфия» — «Ванкувер»: ставка Максима Лебедева на игру регулярного чемпионата НХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона НХЛ «Филадельфия Флайерз» — «Ванкувер Кэнакс».
Ставка: победа «Филадельфии» за 3.78.
«Не в ближний свет пришлось лететь «Ванкуверу» для этого матча. А всего-то без малого пять тысяч километров. По нашим меркам это соответствует перелету московских команд в столицу независимого Казахстана. С соответствующей сменой часовых поясов. Соперники представляют разные конференции, принципы составления календаря НХЛ мы уже знаем (нет там практически никаких принципов), поэтому «Ванкувер» с «Филадельфией» за последние пятнадцать лет встречались двадцать раз. Ровно. И там ничья по числу побед – 16-10, но при этом солидное преимущество «Ванкувера» по заброшенным шайбам.
Экспресс с коэффициентом 9.00.
Аналогичное соотношение сохраняется и по матчам в конкретным местах – что в одном, что в другом. 5-5 по победам в десяти последних «междусобойчиках», сыгранных в рамках регулярных чемпионатов НХЛ в Филадельфии. А по шайбам преимущество «Ванкувера» 30:24. Потому что «летчики» выигрывают у «кануков» чаще всего «на тоненького», а если это не получается, то «Ванкувер» выносит «Филадельфию» ногами вперед.
То есть, тут либо 2:1 в пользу хозяев, либо 5:2 в пользу гостей – выбирайте сами, вероятность обоих вариантов практически одинакова. Причем ничья в основное время маловероятна, поскольку до овертаймов доходит около 20 процентов матчей. Логика подсказывает, что преимущество должно быть у «Филадельфии», поскольку ей никуда ездить не пришлось, и бороться с часовыми поясами тоже.
Но этот прогноз – домашняя победа «Филадльфии» в основное время с минимальным преимуществом, — только матрица. Надстраивайте ее своими мыслями, и ваша ставка будет неотразима», — сказал Лебедев.
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