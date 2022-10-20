«Торпедо» — «Сочи»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ «Торпедо» — «Сочи».
Ставка: победа «Торпедо» в матче за 1.27.
«С одной стороны, нижегородцы вроде бы в последнее время подсели: одна победа в четырёх матчах ни о чём хорошем не говорит. С другой — соперники у автозаводцев были из серии «мама, не горюй», и все на выезде: «Автомобилист», «Магнитка», «Салават» (который «Торпедо», кстати, в Уфе обыграло). Теперь нижегородцы будут играть дома и соперник будет пожиже, что даёт неплохие перспективы.
Экспресс с коэффициентом 11.0.
У сочинцев всё гораздо хуже: действующая серия из пяти поражений подряд, причём как дома, так и в гостях. И даже невозможно понять, оклемались ли сочинцы окончательно после дальневосточного выезда.
Статистика личных встреч на стороне «Торпедо». В десяти последних междусобойчиках, состоявшихся в Нижнем Новгороде в рамках регулярных чемпионатов КХЛ, южане победили лишь трижды, автозаводцы – семь раз. То есть дома с сочинцами они чувствуют себя достаточно уверенно. Наконец, не будем забывать, что у нижегородцев после предыдущего матча было на сутки больше отдыха, что сейчас весьма немаловажно.
Учитывая всё вышеизложенное, прогнозирую два очка для «Торпедо». А уж как они их добудут и как глубоко придётся нижегородцам рыть, тут гадать не стану», — сказал Лебедев.
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