«Торпедо» — «Сочи». Игорь Ларионов научит собирать аншлаг

Профессор был не рад, что в матче с «Барысом» на трибунах было мало болельщиков. Непорядок!

20 октября состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Сочи». Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.54. Успех сочинцев по итогам 60 минут оценён экспертами в 5.10.

Лучшие прогнозы на КХЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч КХЛ «Торпедо» — «Сочи» 20 октября 2022 года

Букмекеры уверены, что матч «Торпедо» — «Сочи» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.53, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.40. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.80. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.70.

Анализ и прогноз на матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» Нижний Новгород — «Сочи» (20.10.2022)

Регулярный чемпионат Континентальной хоккейной лиги в самом разгаре. 20 октября состоятся четыре матча. В одном из них на льду стадиона «Нагорный» в Нижнем Новгороде встретятся местный «Торпедо» и «Сочи». Первое вбрасывание запланировано на 19:00 мск.

После трудной четырёхматчевой серии на выезде «Торпедо» наконец-то возвращается на домашний стадион. В гостях оно добыло только одну победу — в матче с «Салаватом Юлаевым» (2:1, по буллитам). Уступил клуб лидирующему в Восточной конференции «Автомобилисту» (1:4), идущему на втором месте «Металлургу» (1:2) и набравшему ход «Барысу» (1:4).

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После поражения от казахстанцев Игорь Ларионов отметил, что его команда во втором периоде имела тотальное преимущество, но не сумела воплотить его в заброшенные шайбы. Также наставник выразил негодование по поводу того, что на трибунах было мало зрителей. Нижегородцы уже привыкли к другому.



Красивым открытым хоккеем «Торпедо» ещё в начале сезона привлекало к себе пристальное внимание болельщиков. Во всех девяти домашних играх регулярки команда собирала аншлаг. За этот отрезок времени клуб из Нижнего Новгорода потерпел лишь два поражения — в матче с «Металлургом» (4:5) и минским «Динамо» (2:3 ОТ).

Также нижегородцы обыграли в серии буллитов «Витязь» (2:1 Б). Во всех остальных матчах одержали победы в основное время, порадовав результативностью. Забросили подопечные Игоря Ларионова целых 37 шайб. Больше только у «Автомобилиста» — 46, но у него был плотнее график игр.

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«Сочи» за 18 матчей в текущем сезоне КХЛ добыл только три победы — во встрече с «Барысом» (6:3), минским «Динамо» (3:1) и «Адмиралом» (4:2). В овертайме он уступил «Амуру» (1:2 ОТ), «Барысу» (4:5 ОТ) и «Нефтехимику» (тоже 4:5 ОТ). Во всех остальных играх потерпел поражения.

За этот отрезок сочинцы пропустили 57 шайб. Пять из них совсем недавно забросило минское «Динамо» (3:5). После матча с «зубрами» первый тренер Андрея Назарова — Виктор Перегудов — отметил, что наставник «Сочи» делает ставку на юных хоккеистов. Тут не поспоришь. Однако тут же поправился и подтвердил, что молодёжь он готовить умеет.



В этих словах Перегудова есть все поводы усомниться. На данный момент клуб из Сочи замыкает сводную таблицу КХЛ. При этом в последних пяти встречах регулярки он проиграл. Помимо минского «Динамо», уступил «Амуру» (3:4), «Сибири» (0:3), «Нефтехимику» (4:5 ОТ) и «Северстали» (1:2). Важно, что ни одна из перечисленных команд не входит в топ-10.



Думается, в предстоящем матче, который пройдёт на стадионе «Нагорный», сочинцев ждёт очередное поражение и большое количество пропущенных шайб. И, конечно же, ждём аншлаг. Наилучшим вариантом для ставки выглядит П1 + ТБ 4.5 шайбы за неплохой коэффициент — 1.98.

В пользу данного результата свидетельствует и то, что ввиду открытого атакующего стиля игры нижегородцы частенько пропускают. За 19 матчей в КХЛ они получили в свои ворота 45 шайб, что немало. Вероятно, подопечные Андрея Назарова сумеют забить пару голов, но отобрать очки у Игоря Ларионова им вряд ли удастся.

«Торпедо» — «Сочи»: прогноз и ставка на матч КХЛ 20 октября 2022 года

На домашнем стадионе «Торпедо» очень опасно даже для сильнейших клубов КХЛ. В этом сезоне оно обыгрывало на своём льду даже «Автомобилист» (7:3). Думается, и в матче с замыкающим сводную таблицу КХЛ «Сочи» нижегородцы одержат победу. Сочинцы очень много пропускают даже от не сильных команд. Похоже, в грядущей встрече их ожидает фиаско.



Ставка: победа «Торпедо» и тотал больше 4.5 шайбы за коэффициент 1.98.

Экспресс с коэффициентом 7.29.

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Прогноз на матч «Миннесота» — «Ванкувер» с коэффициентом 5.05.

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Кожевников: Овечкин потихоньку приближается к Гретцки.

Прогноз на матч «Торпедо» — «Сочи» с коэффициентом 2.75.