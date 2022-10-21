СКА — «Куньлунь»: прогноз Максима Лебедева на игру КХЛ

Хоккейный обозреватель Максим Лебедев дал прогноз на матч регулярного сезона КХЛ СКА — «Куньлунь».



Ставка: победа СКА с форой (-2.5) за 1.81.



«Слава господу вседержителю, что в предыдущем туре «Куньлунь» не смог победить действующего чемпиона в четвёртый раз подряд. А то всем экспертам и аналитикам КХЛ оставалось бы умыться слезами и по профнепригодности податься мыть туалеты в KFC (хотел написать «в Макдоналдс», да вспомнил, что нечего там мыть из-за отсутствия оного). То есть бензин у «Куньлуня» кончился, какое-то время он ещё будет ехать по инерции, но всё медленнее и медленнее, и уже на нынешней скорости делать ему против СКА особо нечего.



Экспресс с коэффициентом 4.98.



Статистика личных встреч «Куньлунь» не просто хоронит, а ещё догоняет и бьёт его лопатой по голове. Есть у китайских товарищей одна победа над СКА, причём в Питере, но, как гласит народная мудрость: один раз – не сами знаете кто. Больше питерцы осечек не давали, обыграв «Куньлунь» шесть раз дома и ещё столько же на выезде.



В общем, тут всё просто и безыскусно: домашняя победа СКА, в основное время и с преимуществом от трёх шайб и более. Надеюсь, все сюрпризы с «Куньлунем» закончились и он сохранит нынешнее место в турнирной таблице, то есть сдохнет на 10-й строчке Западной конференции и больше не будет портить нам прогнозы, статистику и аппетит», — сказал Лебедев.



10 лучших прогнозов на сегодня.



Прогноз на матч СКА — «Куньлунь» с коэффициентом 2.31.



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