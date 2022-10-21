Экспресс на 21 октября с коэффициентом 7.6: Неймар, Мбаппе и Ротенберг безжалостны

21 стартуют очередные туры европейских футбольных чемпионатов. Продолжают играть и в КХЛ. Предлагаем вашему вниманию экспресс с коэффициентом 7.63 из матчей, которые будут сыграны сегодня.

Прогноз на матч КХЛ ЦСКА — «Автомобилист» 21 октября

ЦСКА начал сезон ни шатко ни валко и регулярно допускал по два поражения кряду. Но выездная серия, которая началась за Уралом, будто вдохнула в команду новую жизнь. И вот армейцы имеют уже шесть побед подряд. При этом стоит отметить оборону – в последних трёх матчах было пропущено всего три шайбы.



10 лучших прогнозов на сегодня.



«Автомобилист» на матч с лидирующим в лиге СКА приезжал в статусе лучшей команды Восточной конференции. Но основные успехи екатеринбуржцев, которые вознесли их на вершину таблицы, случились в домашних матчах. Поражение в Санкт-Петербурге стало пятым в восьми матчах на выезде в текущем сезоне. Более того, в основное время на выезде екатеринбуржцы выиграли лишь однажды.

Не на руку гостям и статистика личных встреч. Последний раз «Автомобилист» побеждал ЦСКА в основное время на его площадке 10 лет назад. Но два из трёх последних визитов вышли достаточно напряжёнными. В январе 2020-го и в январе 2021-го «Автомобилист» побеждал в гостях ЦСКА в серии буллитов, а в ноябре 2021-го уступил со счётом 0:1. В 10 из 13 матчей, когда ЦСКА принимал «Автомобилист», количество заброшенных шайб не превышало четыре. Рекомендуем ставку на ТМ 4.5 за 2.45.

Прогноз на матч КХЛ СКА – «Куньлунь» 21 октября

Матч двух команд с красными звёздами на логотипах редко напоминает какую-то принципиальную игру. Скорее, это улица с односторонним движением, где СКА в среднем забрасывает в три раза больше шайб, чем соперник. Тем более дома, где ровно год назад, например, СКА разгромил «Куньлунь» со счётом 7:0.



Топ-10 экспрессов на сегодня.

Сегодня «Куньлунь» уже не тот мальчик для битья, что в начале сезона. Китайская команда выиграла четыре из шести последних матчей. В частности, пострадали «Авангард», «Трактор» и «Спартак». А вот «Северсталь» и ЦСКА забросили «Куньлуню» по пять шайб. Матч, состоявшийся 19 октября, для армейцев Москвы имел принципиальное значение – это был реванш за поражение, случившееся несколькими неделями ранее.

«Куньлунь» хоть и начал исправно набирать очки, но против этого СКА трудно что-то противопоставить. Два дня назад вторая команда лиги «Автомобилист» достойно смотрелась на питерском льду, но уступила 1:3. СКА не сбавит обороты в матче с сильно уступающим в классе соперником. Победа будет с запасом. Рекомендуем ставку на победу СКА с форой (-1.5) за 1.75.

Прогноз на матч Лиги 1 «Аяччо» – «ПСЖ» 21 октября

«ПСЖ» — гегемон первенства Франции. На старте текущего розыгрыша Лиги 1 команда Кристофа Галтье подчёркивает это лишний раз. За 11 туров она допустила лишь две осечки — сыграла вничью с «Монако» (1:1) и «Реймсом» (0:0). Единолично возглавляет турнирную таблицу, но чувствует дыхание в спину «Лорьяна», который лишь на три очка отстаёт от лидера.

Подопечные Кристофа Галтье придерживаются на поле расстановки 3-4-2-1. Команда владеет мячом 59,7% встречи: проводит 46% игрового времени в середине поля и ещё 30% — в атакующем блоке. Футболисты за счёт высокой культуры паса (90,5% точности передач) быстро достигают штрафной соперников. Завершают атаки, выполняя по 16,8 удара (из них 7,5 — в створ), и забили 29 голов — лучшие показатели в чемпионате.

«Аяччо», вернувшийся в элитный французский дивизион, вряд ли способен выстоять перед превосходящим в классе соперником, к тому же преуспевающим в атакующем аспекте.

Команда Оливье Панталони вынуждена играть от обороны. Действует 29% матча в защитном блоке и ещё 46% — в центре поля. Игроки выполняют в среднем 12,7 перехвата (третий результат) и блокируют 12,8 удара по воротам (восьмой показатель). Вратари отразили 61,91% ударов из 46 в створ — в пассиве «Аяччо» 16 пропущенных голов. Лишь семь клубов пропустили меньше.

Рекомендуем ставку на победу «ПСЖ» с форой (-1.5) за 1.78.

Экспресс на матчи 21 октября

Ставка 1: ТМ 4.5 в матче ЦСКА — «Автомобилист» за 2.45.

Ставка 2: победа СКА в матче с «Куньлунем» с форой (-1.5) за 1.75.



Ставка 3: победа «ПСЖ» в матче с «Аяччо» с форой (-1.5) за 1.78.

Общий коэффициент: 2.45 Х 1.75 Х 1.78 = 7.63.



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