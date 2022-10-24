«Эдмонтон» — «Питтсбург»: прогноз Дарьи Мироновой на матч НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч НХЛ «Эдмонтон» — «Питтсбург».



Ставка: ТБ 5 за 1.20.



«Пингвины» трясут стариной, как не в себе, доминируя на всех углах площадки. В пяти играх они забросили 26, пропустили 11 и победили 4 раза, набрав очки во всех стартовых встречах.



Экспресс с коэффициентом 5.06.



«Эдмонтон» нажал на тормоза, ничего не сумев забить в ворота «Сент-Луиса». Итоговый счёт 0:2. В этом моменте я бы обратила внимание на то, что за командой должок — забить минимум две в следующей игре. «Нефтяников» болтает, хотя в целом, они держатся в десятке лучших Запада с очень скромной статистикой: 16:17 и лишь две победы в пяти матчах. В среднем «Ойлерс» пропускают минимум две шайбы за матч, а «Питтсбург» забрасывает три.



Соперники встречаются редко, приблизительно раз в год. Три последние очные встречи завершились с ТБ 5,5. В обеих командах есть кому забивать, а в случае с «Эдмонтоном» ещё и обильно пропускать. Несмотря на то, что Макдэвид находится на другой Вселенной в плане видения игры и скиллов, Кросби умеет вести свой коллектив вперёд. «Питтсбург» на старте сезона, неожиданно, смотрится очень стабильно и солидно. Играть ветеранам в Канаде будет супер тяжело.



Есть желание обезопасить свой прогноз и выбрать тотал покрупнее. Хорошего счёта будет требовать публика и совесть звёздных нападающих за провал в предыдущей игре. Нельзя огорчать своих болельщиков две игры кряду, но выбирать победу хозяев не рискну. Слишком опытен «Питтсбург». Поэтому остановлюсь на ТБ 5», — сказала Миронова.



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