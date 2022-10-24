«Ванкувер» — «Каролина»: прогноз Дарьи Мироновой на игру регулярного чемпионата НХЛ

Известная журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч чемпионата НХЛ «Ванкувер» — «Каролина».



Ставка: победа «Каролины» в матче за 1.73.



«Не в такой «Ванкувер» мечтал попасть Андрей Кузьменко. Команда бездушно проиграла все стартовые матчи сезона. Разница в шайбах 16:27, есть два очка благодаря поражениям в овертаймах. Брюс Будро уже не знает, как поменять звенья и завести коньки. Кузьменко в 6 играх одну забил и одну отдал и молчит уже три матча кряду. Но это нормально, ведь без периода адаптации не обойтись. Его партнёр Петтерссон заработал очков больше, чем Подколзин и Кузьменко вместе взятые. Стабильно команда только пропускает. Вместо того, чтобы тыкать пальцем, надо признать, что барахлит весь механизм.



Экспресс с коэффициентом 5.06.



«Каролину» пророчат в финалисты Кубка Стэнли, поэтому рассчитывать на простой матч не стоит. «Ураган» будет сметать всё на своём пути, ресурсы для этого имеются, тем более после двух поражений подряд от «Эдмонтона» и «Калгари». У Ахо и Свечникова по 8 очков в 5 играх, но главный тренер ждёт большего от своих подопечных. Пока что не вкатились в сезон финны и ветераны, то есть по ходу регулярки команда должна набирать.



Когда «Каролина» хороша, то не пропускает больше одного гола. Самое большое давление на команду — ожидания! После двух поражений Брэндамор должен достучатся до своих подопечных, тем более что влететь «Ванкуверу», команде, которая не выиграла ни одного матча, стало бы неприятной сенсацией. Я рассматриваю две ставки: успех гостей при любом раскладе и ТБ 5. Остановлюсь на победе «Каролины», — сказала Миронова.



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