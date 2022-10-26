«Ференцварош» — «Монако»: когда матч Лиги Европы, где и во сколько покажут

27 октября состоится матч Лиги Европы, в котором сыграют «Ференцварош» — «Монако». Начало запланировано на 22:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Монако» предлагается с коэффициентом 1.92. Успех гостей оценивается в 4.10. На ничью дают коэффициент 3.80.
Букмекеры считают, что матч «Ференцварош» — «Монако» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.70, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.23.
Если забьёт команда Станислава Черчесова, сыграет коэффициент 1.39. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.16. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.66.
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