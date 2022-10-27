ПСВ — «Арсенал»: смотреть онлайн матч Лиги Европы, прямая трансляция, какой канал

27 октября состоится матч Лиги Европы, в котором сыграют ПСВ и «Арсенал». Начало запланировано на 19:45 мск. Прямую трансляцию этой игры проведёт телеканал «Матч!».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу «Арсенала» предлагается с коэффициентом 2.46. Успех хозяев оценивается в 2.85. На ничью дают коэффициент 3.70.
Букмекеры считают, что матч ПСВ — «Арсенал» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.69, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.24.
Если забьёт команда Руда ван Нистелроя, сыграет коэффициент 1.26. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.22. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.59.
Экспресс с коэффициентом 14.66.
Прогноз на матч «Ференцварош» — «Монако» с коэффициентом 30.0.
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