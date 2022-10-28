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«Локомотив» — ЦСКА: когда матч РПЛ, во сколько начало, какой канал покажет

«Локомотив» — ЦСКА: когда матч РПЛ, во сколько начало, какой канал покажет
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29 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало запланировано на 19:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».

10 лучших прогнозов на сегодня.

Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.

Если забьют железнодорожники, сыграет коэффициент 1.45. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.

Экспресс с коэффициентом 5.46.

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