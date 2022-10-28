«Локомотив» — ЦСКА: когда матч РПЛ, во сколько начало, какой канал покажет

29 октября состоится матч РПЛ, в котором сыграют «Локомотив» и ЦСКА. Начало запланировано на 19:00 мск. Прямую трансляцию этой игры покажет телеканал «Матч Премьер».
10 лучших прогнозов на сегодня.
Фаворитами матча считаются гости: поставить на победу ЦСКА предлагается с коэффициентом 1.80. Успех хозяев оценивается в 4.40. На ничью дают коэффициент 4.10.
Букмекеры считают, что матч «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.15.
Если забьют железнодорожники, сыграет коэффициент 1.45. На гол гостей в букмекерских конторах можно поставить с коэффициентом 1.17. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.72.
Экспресс с коэффициентом 5.46.
Корнеев: Захаряном до «Челси» интересовались два итальянских клуба.
Петржела: на сегодня Черчесов сильнее Карпина.
Билялетдинов: если Соболев хочет играть в Европе, с нырками надо заканчивать.
- 28 октября 2022
-
20:30
-
20:00
-
19:00
-
18:30
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:00
-
14:30
-
14:00
-
13:45
-
13:30
-
13:15
-
13:00
-
12:45
-
12:30
-
12:14
-
12:00
-
11:35
-
11:00
-
10:00
-
09:30
-
09:00
-
08:30
-
08:00
-
07:30
- 27 октября 2022
-
21:30
-
21:00
-
20:30
-
20:00
-
19:30
-
19:00