«Локомотив» — ЦСКА. Фёдор Чалов оставит Миранчука в зоне вылета

29 октября состоится матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги «Локомотив» — ЦСКА. Начало игры — в 19:00 мск. Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Коэффициенты букмекеров на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Анализ и прогноз на матч 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (29.10.2022)

Миновало уже 14 туров РПЛ. На 29 октября запланированы три встречи 15-го тура. В самой поздней из них на стадионе «РЖД Арена» померяются силами в московском дерби «Локомотив» и ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Артём Любимов.

Часто меняя наставников, руководство «Локомотива» всё-таки вогнало клуб в кризис. На данный момент он располагается на 14-й строчке в турнирной таблице чемпионата России. В последних шести турах красно-зелёные добыли победу только матче с «Торпедо» со счётом 1:0. Во всех остальных играх клуб потерпел поражения, в частности в последней встрече с «Динамо» (1:3).

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Стоит отметить, что бело-голубые по всем параметрам превзошли железнодорожников. Они нанесли 23 удара (11 из них — в створ). Восемь ударов Маринато Гильерме парировал, но отразить два пенальти и срикошетивший после удара Арсена Захаряна со штрафного мяч ему не удалось.



Красно-зелёные сумели ответить только тремя ударами (два — в створ). Бóльшую часть матча они провели в обороне. У «Локомотива» нет поставленной командной игры, в том числе в атаке. Во встрече последнего раунда Кубка России он с трудом обыграл располагающиеся в зоне вылета «Химки» (1:0). Единственный гол забил Антон Миранчук, с пенальти.

В предстоящем матче железнодорожники вряд ли сыграют лучше, чем с «Динамо». Ни для кого не секрет, что они ждут нового главного тренера. Скорее всего, должность займёт Михаил Галактионов («Пари Нижний Новгород»). До его назначения качественных изменений определённо ждать не стоит. Футболистам необходима перезагрузка.

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У ЦСКА дела обстоят совсем иначе. Команда располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата России. За последние шесть туров она потерпела лишь одно поражение — в матче с «Торпедо» (0:1). Также армейцы сыграли вничью с «Динамо» (1:1), «Спартаком» (2:2) и «Оренбургом» (тоже 2:2). Победы одержали во встречах с «Краснодаром» (4:2) и «Химками» (2:1).

С «Торпедо» подопечным Владимира Федотова, откровенно говоря, не везёт. Помимо поражения в РПЛ, они уступили автозаводцам в Кубке России, причём с тем же счётом — 0:1. В обоих случаях красно-синие с солидным перевесом превзошли по владению мячом и создали больше потенциально голевых моментов. Пожалуй, им попросту не повезло.



В целом при Владимире Федотове ЦСКА смотрится очень собранно и мощно. Он доминирует практически в каждом матче и радует своих болельщиков результативностью. За 14 матчей в чемпионате России армейцы забили 28 мячей. 10 из них записал на свой счёт Фёдор Чалов.



Нападающий, выступавший в прошлом сезоне в том числе за «Базель» на правах аренды, ощутимо прибавил под руководством Федотова. Сейчас он входит в число главных претендентов на звание лучшего бомбардира РПЛ. От лидеров — Малкома («Зенит»), Квинси Промеса («Спартак») и Владимира Сычевого («Оренбург») — отстаёт всего на один гол.

Кстати, недавно к форварду проявила открытый интерес «Венеция» из итальянской Серии В. Любопытно. Впрочем, бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин выразил мнение, что Фёдору не стоит торопить события. Он предположил, что если бомбардир продолжит в том же духе, то непременно дождётся предложений от более сильных клубов. Вполне вероятно, так и будет.

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В грядущем матче Чалов наверняка отметится результативными действиями и поможет своей команде обыграть пребывающих в упадке железнодорожников. Предлагаем взять П2 за коэффициент 1.98. В дерби с «Динамо» красно-зелёные уже проиграли, следом уступят и во встрече с армейцами.

Прогноз и ставки на матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА 29 октября 2022 года

В этом сезоне ЦСКА проигрывал пока только двум командам — лидирующему «Зениту» (1:2) и дважды «Торпедо». Армейцы находятся в отличной форме. Они радуют своих болельщиков зрелищной игрой и приличным количеством забитых мячей. «Локомотив», в свою очередь, очень плохо выступил в последних шести встречах РПЛ. В матче последнего тура он по всем статьям уступил «Динамо». Вряд ли временно исполняющий обязанности главного тренера железнодорожников Андрей Фёдоров в столь короткие сроки исправит ошибки. Гости смотрятся предпочтительнее.



Ставка: победа ЦСКА за коэффициент 1.98.

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Экспресс с коэффициентом 7.78.

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