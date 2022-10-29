«Локомотив» — ЦСКА: во сколько начало, где смотреть дерби, какой канал покажет

На стадионе «РЖД Арена» 29 октября пройдёт матч «Локомотив» — ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 мск. Главный арбитр — Артём Любимов.

Смотреть встречу в прямом эфире можно на канале «Матч Премьер».

Лучшие прогнозы на РПЛ.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами гостей: поставить на победу армейцев в букмекерских конторах можно с коэффициентом 1.93. Успех железнодорожников оценён экспертами в 3.90. Ставки на ничью принимаются за 4.10.

Букмекеры считают, что матч РПЛ «Локомотив» — ЦСКА получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.74, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.17.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.42. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.15. Поставить на «обе забьют» можно за 1.69.

Экспресс с коэффициентом 6.35.

Прогноз на дерби «Локомотив» — ЦСКА с коэффициентом 2.10.

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Прогноз на матч «Ахмат» — «Ростов» с коэффициентом 4.33.

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