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«Брайтон» — «Челси»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал

«Брайтон» — «Челси»: результат матча АПЛ, кто победил, какой счёт, кто забивал
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29 октября состоялся матч 14-го тура английской Премьер-лиги, в котором «Брайтон энд Хоув Альбион» принимал на своём поле «Челси». Встреча проходила на стадионе «Фалмер — Зе Амекс».

Стартовый свисток арбитра прозвучал в 17:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Гости пропустили уже на пятой минуте встречи, когда свой момент реализовал вингер Леандро Троссард после передачи Каору Митомы. На 14-й минуте гости пропустили ещё один — в этот раз после автогола своего полузащитника Рубена Лофтус-Чика. На 42-й минуте защитник «Челси» Трево Чалоба продолжил дело своего одноклубника, оформив автогол.

В начале второго тайма, на 48-й минуте, Кай Хаверц замкнул навес Конора Галлахера, сократив отставание гостей в счёте. На 94-й минуте полузащитник хозяев Паскаль Гросс установил итоговый счёт — 4:1 в пользу «Брайтона».

Экспресс с коэффициентом 16.51.

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