«Кайсериспор» — «Адана Демирспор». Артём Дзюба ещё ближе к «Венеции»

Пока Монтелла выигрывает, экс-форвард «Зенита» ему не нужен и падает в цене. Ещё одна победа сблизит его с трансфером.

30 октября состоится матч 12-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» — «Адана Демирспор». Начало игры — в 17:00 мск. Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям: поставить на победу «Адана Демирспор» в букмекерских конторах можно с коэффициентом 2.40. Успех «Кайсериспора» оценён экспертами в 3.00. Ставки на ничью принимаются за 3.40.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Коэффициенты букмекеров на матч турецкой Суперлиги «Кайсериспор» — «Адана Демирспор» 30 октября 2022 года

Букмекеры считают, что матч «Кайсериспор» — «Адана Демирспор» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.75, а тотал меньше 2.5 мяча — за 2.08. Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.29. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.23. Поставить на «обе забьют» можно за 1.65.

Анализ и прогноз на матч 12-го тура чемпионата Турции «Кайсериспор» — «Адана Демирспор» (30.10.2022)

Позади 11 туров турецкой Суперлиги. 30 октября состоятся три матча 12-го тура. В одном из них на стадионе «Кадир Хас» в Кайсери местный «Кайсериспор» примет «Адана Демирспор». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Последние шесть лет «Кайсериспор» скитается в нижней части турнирной таблицы чемпионата Турции. Причина этого явления проста. Клубу не хватает ресурсов и, как следствие, качества, а также стабильности. По итогам минувшего сезона он занял лишь 14-е место. В текущем идёт на восьмой строчке.

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За 11 туров подопечные Чагдаша Атана потерпели поражения в четырёх матчах — с «Бешикташем» (0:1), «Истанбул Башакшехир» (0:2), «Фенербахче» (тоже 0:2) и «Трабзонспором» (1:2). Вничью они сыграли с замыкающим турнирную таблицу Суперлиги «Умраниеспором» (2:2).



Во всех остальных встречах «звёзды Анатолии» одержали победы. К сожалению, выделить стоит только одну из таких игр — с «Галатасараем» (2:1). Соперник входит в тройку лидеров на данный момент. В остальном это рядовые противники, которых нужно было обыгрывать при любых обстоятельствах.

«Адана Демирспор» в классной форме. Как мы помним, этим летом клуб мощно усилился и выдал отличный старт сезона. За 11 туров в турецкой Суперлиге он потерпел поражение только в одной игре — с лидирующим «Фенербахче» (2:4). Также четыре раза клуб сыграл вничью. Во всех остальных встречах команда одержала победы, в том числе над «Трабзонспором» (3:2).

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За этот период подопечные опытного Винченцо Монтеллы забили 22 мяча. Больше только у «Фенербахче». Итальянскому специалисту стоит отдать должное. Под его руководством клуб из Аданы ощутимо спрогрессировал и взлетел в элиту турецкого футбола. Не адаптировался к требованиям тренера лишь один футболист — Артём Дзюба.

Экс-нападающий «Зенита» в этом сезоне принял участие в пяти неполных матчах за «голубые молнии» во всех официальных турнирах. За этот отрезок он забил лишь один мяч — во встрече с «Фенербахче». Хотя гол можно считать заслугой его одноклубника — Генри Оньекуру. Россиянин лишь добил мяч в пустые ворота.



Из-за плохой результативности и невнятных выступлений Монтелла определил Дзюбу в глубокий запас. В игре последнего тура с «Коньяспором» форварда не было даже в заявке на матч. Его трансферная стоимость снизилась, и «Венеция» из Серии В выразила заинтересованность в нападающем.



Недавно президент «Адана Демирспор» дал аккуратное интервью, в котором отметил, что если Артём получит предложение от другой команды и сам захочет уйти, то с ним будет оговорена данная возможность. Похоже, совместная история экс-форварда «Зенита» и «голубых молний» вот-вот подойдёт к концу.

Клуб из Аданы прекрасно справляется без Дзюбы. Команда обыгрывает сильных соперников и претендует на чемпионство. Ей осталось лишь не растерять набранный тонус. Думаем, с «Кайсериспором» у подопечных Монтеллы не возникнет серьёзных проблем. Возьмём П2 за коэффициент 2.40

Прогноз и ставка на матч 12-го тура турецкой Суперлиги «Кайсериспор» — «Адана Демирспор» 30 октября 2022 года

«Кайсериспор» — середняк чемпионата Турции. В текущем сезоне клуб стабильно обыгрывает аутсайдеров, но в матчах с сильными командами терпит поражения. «Адана Демирспор», в свою очередь, заметно прибавил благодаря трансферам и грамотному руководству Винченцо Монтеллы. «Голубые молнии» много забивают и стабильно выигрывают. Как бы там ни было, в победу гостей верится больше.

Ставка: победа «Адана Демирспор» за коэффициент 2.40.

Экспресс с коэффициентом 8.60.

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