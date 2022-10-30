«Крылья Советов» — «Пари НН»: ставка Константина Генича на матч РПЛ

Известный комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Крылья Советов» — «Пари Нижний Новгород».

Ставка: тотал меньше 2.5 мяча за 1.95.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Волжское дерби в Самаре. «Пари Нижний Новгород» сейчас не в самом лучшем расположении духа. Команда выглядит не очень убедительно. Она в ожидании, когда сменится тренер. Или, может быть, он не сменится, а Галактионов в итоге останется. Но команда не побеждает уже пять матчей подряд в чемпионате.

«Крылья» соседствуют с «Пари», но тоже играют очень неровно. Стабильности самарцам очень не хватает. Бывают хорошие игры, как с «Сочи», или откровенно неудачные, как с тем же «Уралом», особенно в начале встречи «Крылья» выглядели очень неубедительно.

Вязкий должен получиться матч, учитывая настроение «Пари НН», и то, что команда очень неудачно играет в последнее время в атаке. Всего один забитый гол в пяти играх РПЛ у нижегородцев. Это никуда не годится. Может быть, это связано с травмой Калинского, может быть, с ситуацией Галактионова – уйдёт или нет.

Если брать историю противостояния команд, то, как правило, матчи получаются не очень результативными. Если посмотреть на последние четыре игры между этими командами, то доезжает либо вариант «обе забьют – нет», либо «низ». Я бы здесь сыграл «низок» — тотал меньше 2.5 мяча. Это напрашивается. Коэффициент отличный – 1.95».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на матч «Крылья» — «Пари НН» с коэффициентом 2.70.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 6.00.

Прогноз Василия Уткина на матч «Спартак» — «Торпедо».