«Спартак» — «Торпедо»: прогноз Василия Уткина на московское дерби РПЛ

Известный журналист и ведущий Василий Уткин дал прогноз на матч РПЛ «Спартак» — «Торпедо».

Ставка: Промес забьёт за 1.70.

Лучшие прогнозы на РПЛ.

«Спартак» набрал хорошую форму, забил пять мячей «Химкам». «Химки» бедствуют, как и «Торпедо». Я выбираю ставку, что забьёт Квинси Промес.

Он отбыл дисквалификацию в один матч, поэтому будет в хорошей форме – посвежевший и отдохнувший. Однако на нём скажется ситуация со сборной, в которой отказались от вызова нападающего красно-белых.

Промес будет сверхмотивирован на гол, и поэтому я выбираю такую ставку за коэффициент 1.70».

Экспресс с коэффициентом 15.75.

Массимо Каррера дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».

Где покажут матч «Спартак» — «Торпедо».

Прогноз на дерби «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 3.14.

Прогноз Александра Бубнова на матч «Спартак» — «Торпедо» с коэффициентом 6.00.

Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Торпедо».