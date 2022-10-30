Прогноз на матч КХЛ «Автомобилист» — «Адмирал» от «Чемпионата»

Представляем вашему вниманию прогноз на матч «Автомобилист» — «Адмирал» от авторов Betassist.

Ставка: победа «Автомобилиста» с форой (-1.5) за 2.07.

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Подопечные Николая Заварухина уступили в важной игре с «Металлургом» (0:3). Встречались лидеры Восточной конференции, и соперник получил преимущество в четыре очка. «Автомобилиста» снова подвели ошибки голкипера. Бобков пропустил три лёгкие шайбы и в середине второго периода был заменён.

Швед Юхан Маттссон сыграл на ноль, но счёт к этому времени уже был 0:3, и «лисы» явно сбавили обороты. Теперь важная задача тренерского штаба заключается в том, чтобы правильно выбрать вратаря на следующий матч.

На домашней арене «Адмирал» действует на высоких скоростях и агрессивно прессингует соперника. На выезде команда Леонида Тамбиева использует сугубо закрытую схему, надеясь на талантливого голкипера Никиту Серебрякова.

Вратарь действительно может в одиночку вытаскивать игры — он пропускает меньше двух шайб в среднем за матч. В редких контратаках решать вопрос с заброшенными шайбами приходится словаку Михалу Криштофу (16 очков) и чешскому защитнику Либору Шулаку (15 очков).

«Автомобилист» раздосадован поражением в важном матче с «Металлургом». Тем не менее, на домашней площадке подопечные Заварухина практически неуязвимы — девять побед в десяти последних матчах. К тому же «Автомобилист» обыграл «Адмирал» в четырёх последних очных встречах в Екатеринбурге. Рекомендуем изучить ставку на победу «Автомобилиста» с форой (-1.5).

Экспресс с коэффициентом 15.38.

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