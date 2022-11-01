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«Милан» — «Зальцбург»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где покажут, прогнозы

«Милан» — «Зальцбург»: во сколько начало матча Лиги чемпионов, где покажут, прогнозы
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2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».

Лучшие прогнозы на сегодня.

Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.54. Успех гостей оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.50.

Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.

Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.

Экспресс с коэффициентом 6.94.

Прогноз на матч «Ливерпуль» — «Наполи» с коэффициентом 4.40.

«Челси» сохраняет интерес к Захаряну.

Прогноз на матч «Копенгаген» – «Боруссия» с коэффициентом 2.02.

Хави: в 2023 году «Барселона» точно что-то выиграет.

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