«Милан» — «Зальцбург»: эксперты назвали фаворита матча Лиги чемпионов

2 ноября состоится матч Лиги чемпионов «Милан» — «Зальцбург». Начало – в 23:00 мск. Смотреть игру в прямом эфире можно на канале «Матч!».
Лучшие прогнозы на сегодня.
Эксперты уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу итальянцев можно с коэффициентом 1.54. Успех гостей оценивается в 6.40. На ничью дают коэффициент 4.50.
Букмекеры считают, что матч «Милан» — «Зальцбург» получится результативным: тотал больше 2.5 мяча идёт за 1.67, а тотал меньше 2.5 мяча – за 2.30.
Если забьют хозяева, сыграет коэффициент 1.10. Гол гостей доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.55. Поставить на «обе забьют» предлагают за 1.76.
Экспресс с коэффициентом 7.85.
Прогноз на матч «Манчестер Сити» — «Севилья» с коэффициентом 2.55.
Защитник «Спартака» Айртон не хочет возвращаться в Россию.
Прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Селтик» с коэффициентом 2.45.
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