Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: дата боя, какой канал покажет, какой титул на кону

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.



Прогноз на бой Дмитрия Бивола с Рамиресом.



Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.



Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.



Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 боях.



Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.



Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Бивол надеется выйти на бой с Рамиресом под российским флагом.

Экспресс с коэффициентом 12.0.



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