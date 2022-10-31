Нокаут на первой минуте и дисквалификация. Самые дикие ставки на бой Бивол — Рамирес

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес сразятся в бою за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Начало — не ранее 00:00 мск. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55. Это классический расклад на бой. Но букмекеры предлагают и огромные коэффициенты на поединок. Правда, эти исходы не слишком вероятны. Представляем вашему вниманию пять самых больших коэффициентов на бой Бивол – Рамирес.

Победа Бивола на первой минуте за 375.00

На таком уровне завершить бой меньше чем за 60 секунд практически нереально, но всё-таки вероятность шального попадания, выключающего свет, всегда существует. Другое дело, что бойцы не баловали своих поклонников ранними победами.



Бивол в 2017 году нокаутировал в первом раунде Трента Броадхёрста, но это произошло в самом конце первой трёхминутки, на отметке 2:59. И тем не менее согласитесь: поставить 1000 рублей и получить 300 000 менее чем за минуту… Мечта!

Бой завершится на первой минуте за 300.00

Почти та же ставка, за одним исключением: здесь мы говорим о том, что поединок может завершиться победой любого из боксёров, а также дисквалификацией одного из соперников.

Почему Дмитрия Бивола ждут проблемы в бою с Рамиресом.

Если говорить о Рамиресе, то у него было две победы в первых раундах, но это случилось на заре карьеры в профессионалах, да и соперники были не очень компетентными.

Бой завершится дисквалификацией за 60.00

Тоже далеко не самый очевидный исход, но такие случаи бывали. В накалённой атмосфере может быть всякое: постоянная грубость и запрещённые удары, игнорирование требований рефери. Бокс, конечно, не ММА, но спросите Петра Яна, как можно поймать дисквалификацию на ровном месте.

Генри Сехудо дал прогноз на бой Махачев — Волкановски.

Коэффициент высокий – проверять или нет, решайте сами! Подобное встречается крайне редко, особенно в больших боях. Но всё же встречается.

Бой завершится техническим решением за 60.00

Бывает и так, что один из боксёров (а то и сразу оба) получают травмы и не могут продолжать бой. Например, подобное может случиться после столкновения головами. В таком случае поединок может завершиться техническим решением.

Победителем объявят того боксёра, который вёл на судейских записках на момент остановки поединка. Важно: нужно, чтобы при этом прошло как минимум четыре раунда. Сложно это предвидеть, но такое может случиться с каждым.

Ничья за 22.00

Самый маленький в нашей подборке коэффициент. И не сказать, что самый ожидаемый. 22.00 дают на то, что судьи посчитают боксёров абсолютно равными друг другу. Учитывая, что это всё-таки защита титула, подобный исход кажется невероятным. Но это бокс, в нём и не такое бывает.



Теперь вы знаете о самых невероятных предложениях букмекеров на бой Бивол – Рамирес. Попробуете пощекотать себе нервишки или выберете более традиционный исход для ставки? В любом случае желаем удачи!

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