Прогноз на матч «Тампа-Бэй» — «Каролина» в НХЛ

Представляем вашему вниманию прогноз на матч НХЛ «Тампа-Бэй» — «Каролина».
Ставка: победа «Каролины» за 2.80.
«Тампа» набирает ход, но пока она разминается исключительно на середнячках и аутсайдерах, забрасывая им по четыре шайбы на каждого. Очень напрягает игра в обороне «Лайтнинг», команда порой создаёт себе проблемы на ровном месте. Пока их получалось решать за счёт шикарной формы Кучерова, но дальше так продолжаться не может.
10 лучших прогнозов на сегодня.
«Ураганы» неудачно смотались в Канаду, где нарвались на поражения от мощных «Калгари» и «Эдмонтона». Скромный «Ванкувер» удалось дожать кое-как, но потом команда прибавила и не без труда, но обыграла «Вашингтон» и «Филадельфию». В гостях у «Тампы» «ураганы» считаются аутсайдером, но могут удивить.
Хозяева будут не готовы к той игре, которую им может предложить «Каролина». Это не то же самое, что гонять по льду скромные «Сан-Хосе» и «Оттаву». Попытки выехать за счёт индивидуального мастерства некоторых игроков не всегда заканчиваются хорошо. Это может быть как раз такой случай, так что предлагаем поставить на победу «Каролины» за 2.80.
Экспресс с коэффициентом 10.61.
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