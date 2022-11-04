Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: когда бой, где смотреть онлайн, коэффициенты

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России бой покажет Первый канал.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 боях.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Экспресс с коэффициентом 7.23.

Махачев отреагировал на вызов Волкановски.

О’Мэлли: я — лучший ударник в мире.

Дмитрий Бивол сообщил, когда завершит боксёрскую карьеру.

Почему Дмитрий Бивол сенсационно проиграет Рамиресу.