Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес. Это не Альварес, это гораздо хуже!

Дмитрий Бивол и Хильберто Рамирес проведут бой за звание чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA 5 ноября 2022 года в Абу-Даби (ОАЭ). Начало титульного боя — не ранее 00:00 мск. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

10 лучших прогнозов на сегодня.

Букмекеры в своих раскладах перед боем считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55. Но не всё так однозначно. В жизни всегда есть место сенсации. Разбираемся, почему Рамирес сможет удивить Бивола.

Дима, береги корпус!

Конечно, рекорд Рамиреса – это откровенная показуха. Серьёзных соперников там нет и не было. Однако часть экспертов считают его недооценённым боксёром, а кое-кто даже договорился до того, что Хильберто для Бивола будет опаснее Сауля Альвареса.

Бетербиев или Канело? Бивол сказал, с кем хочет провести следующий бой.

Отчасти это так и есть. Всему виной разница в антропометрии. 10 сантиметров разницы в размахе рук – это прилично. А мексиканец умеет использовать длину своих конечностей. С одной стороны, он будет держать Бивола на дистанции, с другой стороны, Хильберто – классический мексиканский боксёр. Прессинг, агрессия, вот это всё.

Наверняка в окружении Рамиреса понимают, что по очкам ему не победить, да и в принципе всю дистанцию боя выдержать будет проблематично, разница в выносливости высока. Поэтому вся надежда на нокаут. Пока есть силы, то есть решать вопрос нужно в первой половине боя. Целью наверняка станут удары по корпусу: попасть в голову сложно, если уж у Канело это не получилось…

Прогноз Оскара де ла Хойи на бой Бивол — Рамирес.

Скажете, шансов нет? Но в боксе бывали случаи, когда проигрывающий вдрызг попадал один раз и отправлял соперника в нокаут. Так что Биволу нужно быть очень и очень осмотрительным.

На что ставить?

Рамирес понимает, что тягаться с Биволом в выносливости и технике бессмысленно, поэтому ринется вперёд в погоне за нокаутом. Защита тоже уйдёт на второй план. Мексиканец будет давить, он опасен.

Так что если ставить на него, то на его досрочную победу. Букмекеры дают на неё коэффициент 6.65. А на нокаут от Хильберто дают 7.75. Много! И не сказать, что нереально.

Кроме того, можно сделать ставку на то, что Рамирес победит в промежутке с первого по шестой раунд. И уж поверьте, если сенсация случится, то именно в первой половине боя. Рамирес действительно может оказаться куда более сложным соперником для Бивола, чем Канело. Что-что, а бить он умеет.

Экспресс с коэффициентом 12.57.

Бивол: не знаю, почему Рамирес так в себя верит.

Где покажут бой Бивол — Рамирес.

Почему Дмитрий Бивол сенсационно проиграет Рамиресу.

Генри Сехудо дал неожиданный прогноз на будущее Ислама Махачева.

Российский боец ММА Уваров уехал добровольцем в зону СВО.