Эксперты оценили шансы Дмитрия Бивола выиграть техническим нокаутом Рамиреса

Российский боксёр Дмитрий Бивол 5 ноября проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Также эксперты предлагают сделать ставку на победу Дмитрия Бивола техническим нокаутом за коэффициент 7.00. Если этого не произойдёт, то сыграет коэффициент 1.08.

На возможную победу Хильберто Рамиреса техническим нокаутом предлагают поставить за 9.00.

Экспресс с коэффициентом 8.37.

Где покажут бой Бивол — Рамирес.

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