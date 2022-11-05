Авторы Betassist подготовили прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, который состоится 6 ноября.

Ставка: победа Рамиреса за 4.15.

Рамирес дебютировал в профи на четыре года раньше своего соперника и провёл вдвое больше боёв, не потерпев ни одного поражения. 30 из 44 своих поединков мексиканец закончил досрочно. В 2016 году он уверенно разобрался с действующим чемпионом по версии WBO во втором среднем весе Артуром Абрахамом.

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Мексиканец пять раз защищал титул, а потом перешёл в полутяжёлую категорию, где провёл уже пять поединков и во всех выиграл досрочно. Бивол великолепен, но семь предыдущих боёв россиянина доходили до решения судей. И это нужно учитывать.

Хильберто Рамирес должен стать серьёзной проблемой для действующего чемпиона. Он предпочитает работать в правосторонней стойке, которая не слишком удобна для Дмитрия. Плюс у мексиканца есть ощутимое преимущество в габаритах, которое он умеет хорошо использовать. Преимущество в ударной мощи у претендента тоже явное.



Бивол с запасом превосходит своего соперника в скорости, в работе ног, у него заметно выше бойцовский IQ. Но претендент может дать Дмитрию очень тяжёлый и конкурентный бой. Если выбирать здесь ставку, то хочется в первую очередь рассмотреть вероятность апсета, который явно недооценён букмекерами. Предлагаем поставить на победу Хильберто Рамиреса за 4.15.

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