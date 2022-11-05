Бивол — Рамирес: по какому каналу покажут, где смотреть онлайн, во сколько начало

Российский боксёр Дмитрий Бивол сегодня, 5 ноября, проведёт очередную защиту пояса WBA. Поединок состоится в Абу-Даби.

Противостоять Дмитрию будет непобеждённый мексиканец Хильберто Рамирес. Начало боя — не ранее 00:00 мск.

Лучшие прогнозы на сегодня.

Бой покажут на стриминговой платформе DAZN. В прямом эфире на территории России поединок покажет Первый канал.

Бой будет состоять из 12 раундов. 31-летний Рамирес занимает первое место в рейтинге претендентов WBA. В его активе 44 победы в 44 поединках.

Букмекеры считают Дмитрия Бивола явным фаворитом. Ставки на победу российского боксёра принимаются с коэффициентом 1.27. Шансы Хильберто Рамиреса оценены в 3.55.

Также аналитики не исключают ничейного исхода. Заключить пари на ничью по итогам 12 раундов предлагают за 25.0.

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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