Прогноз «Чемпионата» на бой Бивол — Рамирес

Представляем вашему вниманию прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес, который состоится 6 ноября в Абу-Даби.

Ставка: победа Дмитрия Бивола по очкам за 1.60.

Одолев в бескомпромиссной схватке Канело, российский боец Дмитрий Бивол вошёл в число топовых боксёров полутяжёлого веса. В бою Бивол продемонстрировал свои главные козыри: потрясающий тайминг, силу молниеносного удара и умение по ходу боя менять тактику.

Костя Цзю сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.

Дмитрий может как подстраиваться под соперника, так и навязывать свою манеру бокса. Россиянин великолепен в ближнем бою, он не теряет холодной головы при размене ударами. Умение терпеть и выносливость делают Бивола крайне опасным соперником. По большинству характеристик и физическим данным он превосходит Рамиреса.



За Хильберто Рамиреса говорит его статистика на профессиональном ринге. Мексиканец добился потрясающих показателей — он выиграл все 44 боя, причём 30 завершил досрочно. Хильберто уже владел чемпионским титулом в период с 2016 по 2019 год.



Рамирес великолепно двигается на ринге и умеет использовать свой главный козырь — длинные руки и высокий рост. Он боксирует в своеобразной манере, против которой довольно-таки сложно найти контраргументы.



Дмитрий Бивол боксёр техничный, у которого за плечами великолепная школа. Тем не менее россиянин не относится к числу нокаутёров, готовых одним ударом решить исход поединка. Весьма вероятно, что Дмитрий будет доминировать на ринге, но одержать победу сможет только по очкам. Рекомендуем рассмотреть ставку «победа Бивола по очкам», на неё дают нестыдные 1.60.

Оскар де ла Хойя дал прогноз на бой Бивол — Рамирес.



Где покажут бой Бивол — Рамирес.



Денис Лебедев сделал прогноз на бой Бивол — Рамирес.



Бивол объяснил, от чего зависит выбор соперника после боя с Рамиресом.



Экспресс с коэффициентом 13.50.



Де ла Хойя дал совет Рамиресу перед боем с Биволом.