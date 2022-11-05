Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес: прогноз Дмитрия Кудряшова на бой

Российский экс-претендент на титул в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг), боксёр Дмитрий Кудряшов сделал прогноз на бой Дмитрий Бивол — Хильберто Рамирес.

Ставка: победа Дмитрия Бивола по очкам за 1.54.

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«Хочется напомнить, что Рамирес – это мексиканец, а мексиканцы не отдают своё. Но в случае с Биволом я соглашусь с большинством экспертов. С этим мексиканцем будет то же, что и с предыдущим.

Не допускаю того, что Бивол может недооценить или недонастроиться на соперника. У Димы был непростой бой с Крэйгом Ричардсом. Но там сыграл роль большой простой Бивола, а не недооценка. Сейчас Дима на ходу, и победа над Канело дала ему многое. Мы смогли убедиться в том, что Бивол – психологически устойчивый боксёр, который не ломается перед именами.

Рамирес будет пытаться давить и бить по корпусу, чтобы замедлить россиянина, но Дмитрий не первый раз в ринге. Он давно не боксировал с левшой, но у него большой любительский опыт и он знает, что делать с левшами.

Самый вероятный исход поединка – победа по очкам Бивола, которая не вызовет вопросов».

Экспресс с коэффициентом 7.84.

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